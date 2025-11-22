Делегация Азербайджана прибыла в Армению через сухопутную границу

Азербайджанская делегация прибыла в Армению для участия в круглом столе в рамках инициативы "Мост мира" – ее представители уже пересекли границу между странами.

Сегодня и завтра в Армении в рамках инициативы "Мост мира" пройдет двусторонний круглый стол с участием представителей гражданского общества Армении и Азербайджана.

Кроме основных участников инициативы "Мост мира", на мероприятии будут присутствовать и более широкие группы участников с обеих сторон.

Как передают армянские СМИ, делегация из Азербайджана уже прибыла в Армению. Она пересекла сухопутную границу на делимитированном и демаркированном ее участке, пройдя все необходимые процедуры, что стало важным практическим шагом на пути к упрочению доверия между Азербайджаном и Арменией.

В ходе круглого стола представители гражданского общества Армении и Азербайджана будут обсуждать процессы, вытекающие из мирной повестки, которая была утверждена на саммите в Вашингтоне 8 августа прошлого года.

На отдельных сессиях пойдет речь о формирующейся архитектуре безопасности в регионе, преимуществах мира, общественного восприятия установления отношений между обществами обеих стран, перспективах экономического сотрудничества и роли, которую играет гражданское общество в укреплении взаимопонимания и доверия.