Новая встреча инициативы "Мост мира" прошла в Баку

Стали известны подробности визита группы представителей гражданского общества Армении в Азербайджан, который прошел 21-22 ноября в рамках инициативы "Мост мира".

Во встрече, которая прошла в Баку, участвовали представители инициативы из Армении Арег Кочинян, Борис Навасардян, Наира Султанян, Нарек Минасян и Самвел Меликсетян и их коллеги из Азербайджана Фархад Мамедов, Русиф Гусейнов, Кямаля Мамедова, Рамиль Искандерли и Фуад Абдуллаев.

На встрече обсуждалась динамика мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, рассматривалась роль гражданского общества в налаживании диалога и проекты, которые могут быть реализованы совместно в ближайшем будущем. Кроме того, участники рассмотрели актуальные темы, важные для обществ Азербайджана и Армении и связанные с мирным процессом.

На мероприятии была достигнута договоренность, согласно которой стороны активизируют совместную деятельность в медийном пространстве. Участники также договорились о налаживании прямых контактов между экспертными группами. Был согласован и пункт о дальнейшей вовлеченности гражданских обществ обеих стран в мирный процесс.

Далее, стороны условились продолжать контакты на рабочем уровне и планировать будущие визиты в обе страны в рамках инициативы "Мост мира".

Стоит отметить, что в ходе визита члены инициативы "Мост мира" встретились с помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикметом Гаджиевым. На встрече рассматривались шаги, предпринятые Баку и Ереваном после Вашингтонской встречи, по укреплению мирной повестки. Хикмет Гаджиев дал ответы на вопросы представителей инициативы.