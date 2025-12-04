Баку и Пекин обсудили разминирование

Азербайджан и Китай обсудили разминирование в рамках встречи главы ANAMA Сулейманова и диппредставителя КНР Лу Мэй.
Глава азербайджанского Агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов провел встречу с главой дипмиссии КНР Лу Мэй. В рамках встречи стороны затронули вопросы, связанные с разминирование освобожденных территорий Азербайджана.
Глава ANAMA выразил благодарность китайской стороне за финансовую поддержку процесса разминирования. По словам Сулейманова, это говорит о гуманитарной солидарности стран.
Руководитель агентства также рассказал о ходе разминирования, обрисовав масштабы проблемы.
Посол отметила, что КНР содействует Азербайджану в рамках соглашения, которое было оформлено в ходе визита Ильхама Алиева в Китай.
Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества по теме, в том числе обмен опытом.