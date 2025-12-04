Вестник Кавказа

Баку и Пекин обсудили разминирование

Баку и Пекин обсудили разминирование
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Китай обсудили разминирование в рамках встречи главы ANAMA Сулейманова и диппредставителя КНР Лу Мэй.

Глава азербайджанского Агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов провел встречу с главой дипмиссии КНР Лу Мэй. В рамках встречи стороны затронули вопросы, связанные с разминирование освобожденных территорий Азербайджана. 

Глава ANAMA выразил благодарность китайской стороне за финансовую поддержку процесса разминирования. По словам Сулейманова, это говорит о гуманитарной солидарности стран. 

Руководитель агентства также рассказал о ходе разминирования, обрисовав масштабы проблемы. 

Посол отметила, что КНР содействует Азербайджану в рамках соглашения, которое было оформлено в ходе визита Ильхама Алиева в Китай. 

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества по теме, в том числе обмен опытом.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
640 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.