Центр ядерной науки появится в Казахстане при участии России

Россия и Казахстан подписали соглашение о создании Центра ядерной науки и технологии (ЦЯНТ), такое сообщение распространило Агентство по атомной энергии Казахстана.
В нем говорится, что документ был заключен между Институтом ядерной физики Казахстана и российской компанией "Росатом Технологии Сооружения".
"Документ предусматривает взаимодействие при подготовке технико-экономического обоснования и реализации первоочередных мероприятий проекта"
– Агентство по атомной энергии Казахстана
Стороны также подписали меморандум, в котором говорится о намерении совместно разработать проект создания многоцелевого исследовательского реактора и комплекса лабораторий.
Кроме того, участники соглашения договорились расширять сотрудничество в области мирного атома.
Стоит отметить, что документы были подписаны в ходе семинара в Алматы, в котором приняли участие ведущие специалисты России и Казахстана.