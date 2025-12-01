Центр ядерной науки появится в Казахстане при участии России

Казахстан и Россия создадут Центр ядерной науки и технологий, а также реализуют ряд других совместных проектов в области атомной энергии.

Россия и Казахстан подписали соглашение о создании Центра ядерной науки и технологии (ЦЯНТ), такое сообщение распространило Агентство по атомной энергии Казахстана.

В нем говорится, что документ был заключен между Институтом ядерной физики Казахстана и российской компанией "Росатом Технологии Сооружения".

"Документ предусматривает взаимодействие при подготовке технико-экономического обоснования и реализации первоочередных мероприятий проекта"

– Агентство по атомной энергии Казахстана

Стороны также подписали меморандум, в котором говорится о намерении совместно разработать проект создания многоцелевого исследовательского реактора и комплекса лабораторий.

Кроме того, участники соглашения договорились расширять сотрудничество в области мирного атома.

Стоит отметить, что документы были подписаны в ходе семинара в Алматы, в котором приняли участие ведущие специалисты России и Казахстана.