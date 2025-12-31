Власти Грузии наметили реформы в системе здравоохранения

После образования в Грузии стартует новая реформа – в сфере здравоохранения: власти страны обеспечат системный подход к здоровью и в среднесрочной перспективе добъются должного качества медицинского обслуживания населения.

Власти Грузии решили в скором будущем радикально изменить систему здравоохранения страны, заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Система развивается поэтапно, но у нас есть проблема в сфере здравоохранения – очень многие наши сограждане, в том числе, из-за неудовлетворительного качества по целому ряду направлений, едут лечиться за границу, у кого есть такая возможность"

- Ираклий Кобахидзе

Реформа будет включать в себя системный подход к вопросу здравоохранения, что обеспечит то качество медицинского обслуживания, которое сегодня есть в в Турции, Германии, Израиле или Австрии, заверил премьер, передает Sputnik Грузия.

Будет составлен стратегический план по всем направлениям, который позволит внедрять изменения не поэтапно, а переломно – он будет подготовлен в самом ближайшем будущем, и тогда появится конкретное видение по всем направлениям, – отметил Кобахидзе.

При этом принять участие в реформах смогут все заинтересованные стороны, в том числе настоящие специалисты отрасли – власти готовы к дискуссиям со всеми представителями секторов, в том числе в режиме оппонирования, – отметил Ираклий Кобахидзе.

В Грузии с 2013 года действуют программа всеобщего здравоохранения и льготы на приобретение медикаментов, которая включает целевые группы - дети и пенсионеры, педагоги и социально незащищенные лица, граждане с тремя уровнями дохода, также государство финансирует лечение ряда редких заболеваний и в тяжелых случаях - лечение за границей тех заболеваний, которые не лечат в стране.