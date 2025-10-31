Грузия запланировала большие перемены в высшем образовании в 2026 году

Министр образования Грузии Гиви Миканадзе, подводя итоги 2025 года, заявил о намерении правительства значительным образом изменить образовательную систему в стране в течение следующего года.

Глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе в преддверии наступления Нового года анонсировал кардинальные перемены в системе образования в республике в 2026 году. Запланированные на наступающий год реформы коснутся как отбора преподавателей в вузах, так и содержания образовательных программ и обновления учебной инфраструктуры.

Миканадзе напомнил, что модернизация системы образования в Грузии направлена на снижение эмиграции молодого поколения граждан и совершенствование образовательных услуг в регионах, дабы квалификация выпускников грузинских вузов не уступала по качеству квалификации, которую дают иностранные университеты.

"Реформы находятся на начальной стадии, их следующие этапы начнутся в 2026 году. Будет предпринят ряд важных шагов как в плане инфраструктуры, так и в плане привлечения преподавательского состава, разработки программ и повышения качества"

– Гиви Миканадзе

Министр высоко оценил итоги работы своего ведомства в уходящем году, поскольку ему удалось окончательно утвердить новую концепцию системы грузинского образования и в виде поправок в законодательство республики, а также убедить правительство в начале приема студентов с 1 января следующего года только на бесплатные отделения в госвузах.

Таким образом, подчеркнул Гиви Миканадзе, Грузия стала одной из немногочисленных стран, где в государственной системе образования студенты будут учиться полностью бесплатно.