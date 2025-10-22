Кобахидзе обсудил реформу образования с ректорами вузов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с руководством вузов страны для обсуждения реформы образования. Он отметил, что для принятия закона важно учесть все мнения участников процесса.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с руководством высших учебных заведений в преддверии принятия нового закона об образовании. Кобахидзе отметил важность таких дискуссий для полноценной реализации реформы.

Премьер подчеркнул, что окончательный вид нововведения примут после подведения итогов дискуссий. Все замечания, предложения и поправки будут учтены правительством.

Ректор Кутаисского университета Шалва Киртадзе отметил на встрече, что реформа образования в стране поможет повысить качество образования и статус профессии преподавателя.

" Это, прежде всего, приведёт к повышению качества образования и повышению ценности образованного человека – профессора"

- Шалва Киртадзе

Ректор Тбилисского госуниверситета Джаба Самуш заявил, что перед разработкой документа будет создана рабочая группа, которая поможет учесть все важнейшие детали законодательного процесса.

"На уровне министерства будет создана рабочая группа, а также начнется работа над довольно масштабным документом"

- Джаба Самуш

Напомним, ранее Ираклий Кобахидзе представил проект нового закона об образовании в Грузии. Концепция предусматривает отмену 12 класса, а также сокращение сроков обучения в вузах.

По словам Кобхидзе, одна из главных задач реформы - повысить конкурентоспособность грузинских институтов и академий с высшими учебными заведениями других стран, а также создать условия для привлечения преподавательского состава за счет роста зарплат.

Помимо этого, власти Грузии планируют усилить инфраструктуру региональных вузов.