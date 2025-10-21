Кобахидзе рассказал о роли Грузии на перекрестке Востока и Запада

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил на открытии "Тбилисского форума Шелкового пути". Политик отметил, что Грузия выполняет важнейшую роль в соединении Востока и Запада.
"Грузия соединяет Черное море с Каспийским, и мы прилагаем все усилия, чтобы полностью реализовать потенциал нашей страны в этом направлении"
— Ираклий Кобахидзе
Также Кобахидзе отметил повышение объемов транзитных перевозок через Грузию.
"В 2023 году объем транзитных перевозок через нашу страну увеличился на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом"
— Ираклий Кобахидзе
Роль Грузии как транзитного узла станет еще выше после прокладки подводного кабеля в Черном море, с уверенностью заявил премьер страны.
"Одним из ключевых проектов является прокладка подводного кабеля в Черном море, который мы реализуем совместно с нашими партнерами"
— Ираклий Кобахидзе
Также Ираклий Кобахидзе отметил ключевых партнеров Грузии. Премьер-министр назвал стратегическим сотрудничество с Азербайджаном, Арменией и Турцией.
"Мы политически и стратегически сотрудничаем с Азербайджаном, Турцией и Арменией, и решительно настроены развивать это сотрудничество"
— Ираклий Кобахидзе