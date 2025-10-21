Кобахидзе рассказал о роли Грузии на перекрестке Востока и Запада

Стратегическую роль Грузии на пересечении Европы и Азии отметил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Об этом политик заявил в ходе своего выступления на открытии "Тбилисского форума Шелкового пути".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил на открытии "Тбилисского форума Шелкового пути". Политик отметил, что Грузия выполняет важнейшую роль в соединении Востока и Запада.

"Грузия соединяет Черное море с Каспийским, и мы прилагаем все усилия, чтобы полностью реализовать потенциал нашей страны в этом направлении"

— Ираклий Кобахидзе

Также Кобахидзе отметил повышение объемов транзитных перевозок через Грузию.

"В 2023 году объем транзитных перевозок через нашу страну увеличился на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом"

— Ираклий Кобахидзе

Роль Грузии как транзитного узла станет еще выше после прокладки подводного кабеля в Черном море, с уверенностью заявил премьер страны.

"Одним из ключевых проектов является прокладка подводного кабеля в Черном море, который мы реализуем совместно с нашими партнерами"

— Ираклий Кобахидзе

Также Ираклий Кобахидзе отметил ключевых партнеров Грузии. Премьер-министр назвал стратегическим сотрудничество с Азербайджаном, Арменией и Турцией.

"Мы политически и стратегически сотрудничаем с Азербайджаном, Турцией и Арменией, и решительно настроены развивать это сотрудничество"

— Ираклий Кобахидзе