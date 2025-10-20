Кобахидзе и Пашинян обсудили стратегическое партнерство

Глава армянского правительства Никол Пашинян в ходе визита в Грузию провел встречу с местным коллегой. Завтра он поучаствует в форуме "Шелковый путь".

Во вторник, 21 октября, премьер-министры Армении и Грузии провели переговоры в Тбилиси. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте армянского правительства.

Центральной темой встречи, прошедшей в формате тет-а-тет, стало стратегической партнерство двух стран. Стороны отметили активный политический диалог Тбилиси и Ереваном и выразили уверенность в том, что он будет эффективно продолжен.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам взаимодействия в торгово-экономической и культурной сферах.

Кроме того, на встрече обсуждалась ситуация вокруг мирного договора между Арменией и Азербайджаном.