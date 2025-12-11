Вестник Кавказа

Исмаил Муцольгов принес России "золото" на ЧМ по боксу в Дубае

© Фото: Федерация бокса России
Представитель сборной России Исмаил Муцольгов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу в Дубае. В финале был побежден боксер из Казахстана.

Российский боксер Исмаил Муцольгов стал чемпионом мира по боксу в Дубае, одолев в финальном поединке спортсмена из Казахстана Сабыржана Аккалыкова. 

Муцольгов стал лучшим в весовой категории до 75 кг. Ранее награды высшей пробы в копилку сборной принесли Всеволод Шумков и Илья Попов. Еще шесть спортсменов из РФ завоевали серебряные медали. 

Также на золотые медали претендуют еще четверо россиян. Боксеры проведут финальные поединки сегодня. 

Отметим, что азербайджанский боксер Субхан Мамедов ранее завоевал золотую медаль мирового первенства в Дубае.

