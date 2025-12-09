Рейс Самарканд - Сочи вынужденно сел в Минводах

На Ставрополье в пятницу вынужденно приземлился рейс, следовавший из Самарканда в Сочи. Посадка в Минводах была связана с техническими проблемами.

Этим утром международный авиарейс российской компании "Азимут" из Самарканда в Сочи выполнил вынужденную посадку в Минеральных Водах, информирует Южная транспортная прокуратура.

"Сегодня, 12 декабря 2025 года, самолет, выполнявший рейс Самарканд - Сочи, по техническим причинам вынужденно приземлился в международном аэропорту Минеральные Воды"

– сообщение

По факту организована проверка, прокуратурой будут установлены все обстоятельства произошедшего.