Кухня народов Кавказа появилась на почтовых марках

Теперь кухню народов Кавказа можно не только попробовать, но и отправить родственникам и друзьям в виде письма: в свет вышла новая почтовая марка, отражающая все многообразие блюд региона.

В России вышла в оборот почтовая марка, посвященная кухне народов Северного Кавказа - на ней изображен шашлык и другие традиционные северокавказские блюда, - сообщили в акционерном обществе "Марка".

"В почтовое обращение вышел почтовый блок № 3564 "Кухня Северного Кавказа". На почтовой марке изображен шашлык на шампурах с овощами и соусом; а на полях блока - запеченные овощи и блюда разных народов Северного Кавказа"

- АО "Марка"

Кавказская кухня – следствие слияния многих традиций, сформированных не только горным климатом, но и традиционным укладом жизни соседних народов, которые объединяют блюда карачаевцев, чеченцев, осетин, дагестанцев, ингушей и кабардинцев, передает портал "Это Кавказ".

Дагестанские хинкал и чуду, чеченский и ингушский жижиг-галнаш, осетинские пироги и домашний сыр, балкарские и карачаевские хычины – все они украсили марку номиналом в 100 рублей.

Тираж марки, разработанной художником-дизайнером Марией Бодровой, составляет 22 тыс экземпляров.

Дополнительно к выпуску марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Москвы и Пятигорска, добавили в компании