Россия поддерживает стремление Турции участвовать в мирном урегулировании — Песков

Россия всячески приветствует стремление Анкары содействовать мирному урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Турецкий президент, выступая, говорил о готовности и желании Турции дальше заниматься посреднической деятельностью, оказывать содействие мирному процессу , что приветствуется нашей страной"

– Дмитрий Песков

Кроме того, представитель Кремля отметил, что Москва пока не в курсе состоится ли встреча по урегулированию между президентом США Дональдом Трампом и представителями Украины и ЕС.

Тем не менее, Песков снова подчеркнул стремление России к решению украинского конфликта исключительно мирным путем.