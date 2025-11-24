План Трампа и "зерновая сделка": Турция активизирует контакты с Россией по Украине

План Трампа по украинскому урегулированию оживил дипломатические усилия не только США, но и других сторонников мирного завершения конфликта на Украине, в том числе Турции. Накануне турецкая сторона организовала президентский диалог с Москвой, чтобы предложить содействие новому шансу на мир в Черноморском регионе.

В понедельник, 24 ноября, состоялся телефонный разговор президента России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По данным как пресс-службы Кремля, так и официальной Анкары, переговоры были посвящены украинскому урегулированию, в том числе в контексте предложений, выдвинутых администрацией президента США Дональда Трампа. Президенты договорились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на различных уровнях.

Напомним, что изначальный план Трампа, предложенный сторонам спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом, состоит из 28 пунктов – по словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва располагает сейчас только этим документом и не получала по дипломатическим каналам иных редакций. План Трампа предполагает фактическое признание суверенитета России над Крымом и Донбассом, обязательства Киева не вступать в НАТО наряду со взаимными российско-украинскими обязательствами не нападать друг на друга, постепенное снятие санкций с России и ее возвращение в G8. По данным СМИ, после встречи делегаций США и Украины в Женеве 23 ноября план Трампа был частично согласован и скорректирован: общее число пунктов сократилось до 19, однако эта версия пока не опубликована.

О чем говорили Путин и Эрдоган?

Путин и Эрдоган уделили значительное внимание плану Трампа в ходе своего телефонного разговора. Как сообщили в Кремле, Владимир Путин отметил, что американские предложения могут стать основой окончательного мирного урегулирования. Также план Трампа в том варианте из 28 пунктов, с которым ознакомлена Москва, укладывается в итоги переговоров президентов России и США в Анкоридже 15 августа. Владимир Путин отдельно подчеркнул, что Россия заинтересована в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, изъявил намерение оказывать всяческое содействие в организации дальнейших переговоров между Киевом и Москвой, а также предложил вернуть дипломатический процесс в Стамбул. В канцелярии турецкого президента сообщили, что Анкара "будет продолжать свои усилия по достижению справедливого и прочного мира между Россией и Украиной".

Эрдоган объявил о намерении провести прямой диалог с Москвой по плану Трампа еще в воскресенье, во время встречи американских и украинских переговорщиков в Женеве. Находясь в это время на саммите G20 в ЮАР, он выразил надежду на то, что Москва и Киев смогут добиться выхода на стабильное урегулирование украинского конфликта. По словам турецкого президента, достижение мира возможно при условии участия в переговорном процессе всех заинтересованных сторон, которым нужно основываться на реалистичном подходе.

"Зерновая сделка"

На полях саммита G20 Эрдоган также заявил о желании обсудить с Владимиром Путиным вопрос возобновления "зерновой сделки". Он подчеркнул, что работа "зернового коридора" в свое время помогала продвижению к миру, и пусть процесс был нарушен, но теперь стоит попробовать запустить "зерновую сделку" еще раз.

"Зерновая сделка" – соглашение России и Турции, подписанное в Стамбуле 22 июля 2022 года. Она предполагала создание безопасного коридора для вывоза по Черному морю зерна из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России. Контроль за обеспечением перевозок обеспечивала турецкая сторона. Россия вышла из сделки в 2023 году, поскольку беспрепятственный экспорт российских продуктов так и не был налажен, Киев использовал "зерновой коридор" для проведения боевых действий, а зерно шло не в Африку, как договаривались изначально, а в страны Евросоюза.

Интерес Турции к возобновлению "зерновой сделки" на фоне новых перспектив украинского урегулирования, созданных планом Трампа, понятен: турецкая сторона получала значительную прибыль от морского транзита украинского зерна. Не случайно Анкара поднимала вопрос о восстановлении "зернового коридора" и до ноября 2025 года – к примеру, на саммите стран-участниц ШОС в Астане в 2024 году Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о переговорном процессе с Москвой по поставкам зерна через Босфор и Дарданеллы в регионы с продовольственными рисками.

Турецкий лидер в целом неоднократно подчеркивал, что организация "зернового коридора" – ключевой вопрос для достижения глобальной продовольственной безопасности, указывая, что его возобновление должно принести пользу не только Анкаре, но и другим странам. Кроме того, Турция настаивает, что "зерновая сделка" – одна из предпосылок формирования новых мирных отношений между Россией и Украиной.

Чего хочет Турция?

У Анкары есть несколько причин активизировать дипломатическую работу на фоне форсирования Вашингтоном принятия плана Трампа по украинскому урегулированию. В первую очередь, Турция изначально была ключевой стороной в мирных усилиях по завершению украинского конфликта. Именно в Стамбуле в марте 2022 года был согласован первый полноценный документ по остановке боевых действий. После этого Анкара регулярно предлагала Москве и Киеву услуги посредника, через ее территорию осуществлялся обмен пленными. Когда весной 2025 года США убедили украинскую сторону в необходимости установить диалог с Россией, вновь местом встречи делегаций стал Стамбул. Сейчас президент Реджеп Тайип Эрдоган стремится довести дело до благополучного конца – вполне возможно, что те или иные мирные документы будут подписаны на турецкой территории.

Во-вторых, Турции принципиально необходима скорейшая стабилизация Черноморского региона, в котором она соседствует и с Россией, и с Украиной. Если конфликт будет разрешен, то Анкара получит и восстановление полноценной безопасности на Черном море, и возобновление прежнего товарного морского транзита через ее проливы в обоих направлениях – тогда "зерновая сделка" будет уже не нужна, так как и Россия, и Украина смогут свободно вывозить свои товары, включая зерно, из Черного моря в Средиземное море.

В-третьих, мир между Россией и Украиной радикально упростит сотрудничество с ними Турции. Снятие санкций с РФ означает в том числе прекращение давления на турецкую финансовую систему и предприятия за контакты с российскими банками и компаниями. Нивелируются существующие сейчас риски экспорта российского газа в Турцию по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Будут сняты в целом все проблемы, возникшие у Анкары и турецкой экономики из-за украинского конфликта.

Поэтому президенту Реджепу Тайип Эрдогану так важна постоянная вовлеченность Турции в дипломатическую активность по украинскому урегулированию: в решении региональных проблем должны быть в первоочередном порядке задействованы именно региональные государства, чьи основным мотивом является возвращение мира между конфликтующими сторонами, а не преследование каких-либо не связанных с реалиями политических целей. В противном случае могут быть нарушены собственно турецкие интересы, которые, как отметил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, во многом совпадают с российскими.