Кремль поблагодарил Турцию за участие в украинском урегулировании

Москва признательна Анкаре за готовность обеспечить условия для продолжения российско-украинского переговорного процесса, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Соответствующее заявление он сделал в ответ на вопрос о том, обсуждали ли во время телефонного разговора накануне президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возобновление переговоров в стамбульском формате.
По словам представителя Кремля, Турция, как и раньше, предлагает свои услуги.
"Мы признательны нашим турецким друзьям за это. Готовы обеспечить все условия для продолжения переговорного процесса"
– Дмитрий Песков
Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что у Анкары есть свои интересы в этой области, однако они по большей части совпадают с устремлениями России.
Песков отметил, что переговоры в Стамбуле были приостановлены не по вине и не по желанию Москвы – ответственность за их прерывание лежит на Киеве.
"Но сейчас вы видите, что чуть-чуть по-другому развивается ситуация. Работа идет между украинцами и американцами на основе проекта Трампа. Мы посмотрим, как дальше будет все развиваться"
– Дмитрий Песков