Кремль поблагодарил Турцию за участие в украинском урегулировании

Россия, по словам Дмитрия Пескова, благодарна Турции за готовность предоставить необходимые условия для переговоров с Украиной.

Москва признательна Анкаре за готовность обеспечить условия для продолжения российско-украинского переговорного процесса, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соответствующее заявление он сделал в ответ на вопрос о том, обсуждали ли во время телефонного разговора накануне президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возобновление переговоров в стамбульском формате.

По словам представителя Кремля, Турция, как и раньше, предлагает свои услуги.

"Мы признательны нашим турецким друзьям за это. Готовы обеспечить все условия для продолжения переговорного процесса"

– Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что у Анкары есть свои интересы в этой области, однако они по большей части совпадают с устремлениями России.

Песков отметил, что переговоры в Стамбуле были приостановлены не по вине и не по желанию Москвы – ответственность за их прерывание лежит на Киеве.

"Но сейчас вы видите, что чуть-чуть по-другому развивается ситуация. Работа идет между украинцами и американцами на основе проекта Трампа. Мы посмотрим, как дальше будет все развиваться"

– Дмитрий Песков