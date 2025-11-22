Путин и Эрдоган обсудили план США по украинской нормализации

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает пресс-служба Кремля.
Главы государств обсудили украинское урегулирование, затронув проект Вашингтона по нормализации. Лидер Турции выразил готовность оказать поддержку мирным инициативам в рамках стамбульской переговорной площадки.
"Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку"
– Кремль
Главы государств также обозначили намерение актуализировать контакты по украинскому вопросу между Москвой и Анкарой.
Напомним, что ранее был обнародован план США по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов. В частности, план включает отмену антироссийских санкций, а также признание российского суверенитета в Крыму и Донбассе.