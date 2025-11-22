Вестник Кавказа

Путин и Эрдоган обсудили план США по украинской нормализации

Путин и Эрдоган обсудили план США по украинской нормализации
© Фото: сайт Кремля
Президенты России и Турции провели телефонный разговор, в рамках которого затронули украинский кризис в контексте проекта США по урегулированию.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает пресс-служба Кремля. 

Главы государств обсудили украинское урегулирование, затронув проект Вашингтона по нормализации. Лидер Турции выразил готовность оказать поддержку мирным инициативам в рамках стамбульской переговорной площадки. 

"Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку"

– Кремль 

Главы государств также обозначили намерение актуализировать контакты по украинскому вопросу между Москвой и Анкарой. 

Напомним, что ранее был обнародован план США по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов. В частности, план включает отмену антироссийских санкций, а также признание российского суверенитета в Крыму и Донбассе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
780 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.