Анкара: Турция придерживается стабильности и регионального мира

Турция подтвердила приверженность глобальной стабильности в ходе подведения итогов саммита G20, сообщили в администрации президента.

На саммите "Группы двадцати" (G20) Турецкая Республика заявила о своей заинтересованности в обеспечении регионального мира и глобальной экономической стабильности, сообщил руководитель Управления по связям при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Он подчеркнул, что влияние Анкары как регионального лидера значительно растет: в частности, было упомянуто проведение в 2026 году глобального климатического саммита СОР31, который состоится в Анталии, Дуран отметил, что Турция – одна из основных игроков в борьбе с изменением климата.

Кроме того, в администрации напомнили о том, как на саммите G20 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уделил значительное внимание вопросам гуманитарной сферы, в том числе кризису в секторе Газа. Он также отметил поступательный и взвешенный подход Турции к украинскому конфликту, и роль в Анкары в формировании более инклюзивной мировой экономики.