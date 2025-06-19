G20: что это такое, где проходит, какие у нее цели и задачи?

22-23 ноября Йоханнесбург, столица Южно-Африканской Республики, принимает саммит G20 2025. Помимо членов организации в международном форуме собираются принять участие еще более 20 гостей, представляющих разные страны и региональные экономические объединения. Что такое G20, когда была создана группа, кто в нее входит и зачем она нужна?

Что такое G20?

G20 или Группа двадцати, которую также называют Большой двадцатой, это встреча крупнейших экономик мира, которые собираются, чтобы обсудить самые насущные вопросы и проблемы глобальной экономики. Члены организации встречаются неоднократно в течение года, а самая главная, итоговая встреча группы называется саммит G20. Обычно на нем присутствуют главы государств или правительств. В 2025 году саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. G20 - неформальная организация, которую иногда называют клубом. У неё нет ни устава, ни постоянного секретариата, ни юридической силы, а председательство в Большой двадцатке ежегодно переходит от одного из её членов к другому.

Какие страны входят в G20?

По состоянию на 2025 год в Группе двадцати 19 стран:

Австралия

Аргентина

Бразилия

Великобритания

Германия

Индия

Индонезия

Италия

Канада

Китай

Мексика

Республика Корея

Россия

Саудовская Аравия

США

Турция

Франция

Южная Африка

Япония,

и две организации: Европейский союз и Африканский союз. Вместе на всех членов Большой двадцатки приходится 85% мирового ВВП и более 75% глобальной торговли.

Когда появилась G20?

1999 - год создания Большой двадцатки. Неформальный расширенный форум крупнейших экономик мира был инициирован на то время председателем другого форума, G7, немецким политиком Гансом Айхелем и министром финансов Канады, Полом Мартином. Именно они провели первую встречу G20, в которой принимали участие министры финансов и главы центральных банков. Причина, по которой была создана G20, необходимость борьбы с проблемами после Азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов, начавшегося в Таиланде и в итоге охватившего Азию, что привело к девальвации и рецессии по всему региону. Первый саммит G20 на высшем уровне (глав государств и правительств) прошел в 2009 году после мирового экономического кризиса 2008 года, который начался в США.

Как работает G20?

На встречах представителей G20, предшествующих главному саммиту, высокопоставленные чиновники или шерпы, предлагают темы для обсуждений, по которым члены Большой двадцатки смогли бы договориться на итоговом саммите. Кроме того, проходят предварительные встречи министров финансов и глав ЦБ, представителей торговых и антикоррупционных рабочих групп.

Во время саммита участники G20 проводят встречи и консультации, как в двустороннем, так и в многостороннем формате с тем, чтобы представить рекомендации по решению широкого спектра глобальных вопросов. Завершается саммит Декларацией лидеров. В ней прописываются обязательства, которые страны должны на себя взять по достигнутым соглашениям.

Цели и задачи Большой двадцатки

То, что начиналось исключительно как экономический форум, к 2025 году приобрело куда больший масштаб. Сегодня Группа двадцати занимается проблемами и вопросами:

финансового сектора и глобальной финансовой архитектуры;

цифровой экономики

энергетического перехода;

сельского хозяйства;

климатической устойчивости;

здравоохранения;

торговли и инвестиций;

культуры;

коррупции;

туризма;

снижения риска катастроф и чрезвычайных ситуаций.

Зачастую участникам G20 бывает непросто договориться: обычно саммит завершается тем, что страны берут на себя некие обязательства, например, по климату или финансовой инклюзивности. Одним из самых серьёзных достижений Группы двадцати стало решение в 2009 году выделить триллион долларов на помощь мировой экономике посредством МВФ и других финансовых организаций.

G20 и Россия

Россия - постоянный член G20, который участвует во всех саммитах организации. В саммите группы в 2025 году Россию будет представлять Максим Орешкин, заместитель руководителя президентской администрации.

Саммит G20 в Йоханнесбурге

Саммит G20 проходит в экспо-центре Nasrec в Йоханнесбурге, который может разместить до 100 тысяч гостей. Председатель саммита - Сирил Рамафоса, президент ЮАР. Тема председательства Южной Африки в G20: ”Солидарность, равенство и устойчивое развитие”. Сам саммит Большой двадцатки в 2025 году посвящён следующим ключевым вопросам:

инклюзивному (то есть с возможностью участия всех) и устойчивому экономическому росту;

поддержке экономик за счёт торговли и финансирования;

критически важным минералам;

развитию искусственного интеллекта.

В саммите примут участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, китайский премьер Ли Цян, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие. Дональда Трампа на саммите G20 не будет, поскольку он обвинил страну, его принимающую, в ”плохом отношении к белым людям”. Вместо него на саммит отправиться официальный представитель.

Кто финансирует саммиты G20?

У саммитов G20 огромное количество спонсоров, как от принимающей стороны, так и международных. В 2025 году среди тех, кто финансирует глобальный форум лидеров такие компании, как BMVW, Mercedes-Benz, Huawei и Coca-Cola.