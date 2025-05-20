Путина пригласили на саммит G20

Владимир Путин получил приглашение на саммит "Большой двадцатки". Окончательное решение насчет участия в саммите будет принято ближе к датам проведения.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что российский лидер Владимир Путин получил приглашение на саммит "Большой двадцатки" в ЮАР.

Он отметил, что официальное приглашение последовало от президента Южной Африки. Бердыев добавил, что решение по этому поводу будет приниматься главой государства.

Посол подчеркнул, что окончательное решение по участию в саммите будет принято ближе к датам проведения с учетом факторов, включая общую посещаемость и наличия условий для достижения договоренностей.

Дипломат напомнил, что в последние годы Россию на G20 представлял руководитель внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров.