Вестник Кавказа

Путина пригласили на саммит G20

Путина пригласили на саммит G20
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин получил приглашение на саммит "Большой двадцатки". Окончательное решение насчет участия в саммите будет принято ближе к датам проведения.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что российский лидер Владимир Путин получил приглашение на саммит "Большой двадцатки" в ЮАР.

Он отметил, что официальное приглашение последовало от президента Южной Африки. Бердыев добавил, что решение по этому поводу будет приниматься главой государства.

Посол подчеркнул, что окончательное решение по участию в саммите будет принято ближе к датам проведения с учетом факторов, включая общую посещаемость и наличия условий для достижения договоренностей.

Дипломат напомнил, что в последние годы Россию на G20 представлял руководитель внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров.

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