Посол Казахстана в Баку Алим Баель рассказал о планах Астаны поставлять зеленую электроэнергию в Европу через Азербайджан по энергокабелю.

В Казахстане намерены осуществлять экспорт зеленой энергии в страны Европы через Азербайджан, такое заявление сделал посол республики в Баку Алим Баель.

Об этом он сообщил в интервью, опубликованном на официальной странице посольства Казахстана в Азербайджане.

Посол пояснил, что для этой цели будет создан специальный энергокабель.

"Азербайджан, Казахстан и Узбекистан планируют проложить по дну Каспийского моря глубоководный энергокабель для экспорта зеленой электроэнергии из Центральной Азии, в том числе из Казахстана, через Азербайджан в Европу"

— Алим Байель

По его словам, работа над проектом уже активно идет.

Это будет второй транскаспийский инфраструктурный проект после оптоволоконной линии связи, подчеркнул Байель.

Как заявил дипломат, президент Казахстана поставил задачу обеспечить в стране профицит электроэнергии.

"У нас будет достаточно энергии как для искусственного интеллекта, для развития собственной промышленности, так и для экспорта этой электроэнергии в направлении, прежде всего, Европы"

— Алим Байель

Также посол подчеркнул необходимость сотрудничества Астаны и Баку в процессе переработки сырья, а не только экспорта.

"Есть большой потенциал в нефтехимии и в совместном создании продуктов с более высокой добавленной стоимостью"

— Алим Байель

Он обозначил, что казахстанская сторона открыта для иностранных инвесторов и подрядчиков, в том числе, и азербайджанских.