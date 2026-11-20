Власти Дагестана планируют создать единый порядок проезда через Миатлинскую ГЭС для безопасного движения и сохранения доступа к туробъектам Казбековского района

В Дагестане прорабатывают вопрос создания единого порядка проезда через Миатлинскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Кизилюртовском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтуризма.

Организацию проезда местных жителей и туристических групп через территорию Миатлинской ГЭС обсудил статс-секретарь - заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Магомед Габибуллаев вместе с представителями Минтранса республики, ПАО "РусГидро", администрации Казбековского района и экотуркомплекса "Главрыба".

"Нам необходимо выработать общие правила, чтобы упорядочить движение и обеспечить согласованную работу всех сторон. При этом необходимо учитывать интересы местных жителей и не ущемлять права предпринимателей, работающих законно"

- Магомед Габибуллаев

В Минтуризма отметили, что дорога через территорию ГЭС ведет к туристическим объектам Казбековского района — ежедневно по ней проезжают порядка 600-650 автомобилей в одном направлении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что подготовка единого порядка проезда направлена на безопасное движение по территории Миатлинской ГЭС и сохранение доступа к туробъектам для жителей района и организованных туристических групп.