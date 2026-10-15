Ниджат Алырзаев стал лучшим на чемпионате Европы среди спортсменов до 23-лет в Хорватии. В финале азербайджанский боксер победил соперника из Грузии.

Азербайджанский боксер Ниджат Алырзаев стал чемпионом Европы среди спортсменов до 23-х лет. Турнир прошел в Хорватии.

В финальном поединке Алырзаев одолел грузинского боксера Звиада Тчотчуа. Бой за звание лучшего в категории до 70 кг завершился уверенной победой азербайджанского боксера со счетом 5:0.

Сборная АР завершила турнир с четырьмя медалями, две из которых – золотые. Ранее чемпионом весовой категории до 50 кг стал Билалхабаши Назаров.