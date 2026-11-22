Ситуация на Ближнем Востоке не выдержит новой эскалации между США и Ираном, заявил премьер Катара. Он подчеркнул, что Доха пытается добиться возобновления переговоров между сторонами конфликта.

Катар прилагает усилия для возобновления переговоров между Соединенными Штатами Ираном. Об этом заявил глава правительства, МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мы стремимся вместе с Ираном и Соединенными Штатами возобновить переговорный процесс"

– катарский премьер

Он акцентировал внимание на том, что ситуация на Ближнем Востоке не выдержит новой эскалации между США и Ираном.

Помимо этого, глава правительства Катара подчеркнул, что Доха нацелена на укрепление взаимодействия с Вашингтоном в оборонной сфере.

Касаясь двусторонних отношений с Вашингтоном, премьер-министр отметил, что Доха стремится "к укреплению сотрудничества в сфере обороны".

Напомним, Катар является одним из главных посредников в непрямых ирано-американских переговорах.