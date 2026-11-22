Катар прилагает усилия для возобновления переговоров между Соединенными Штатами Ираном. Об этом заявил глава правительства, МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
"Мы стремимся вместе с Ираном и Соединенными Штатами возобновить переговорный процесс"
– катарский премьер
Он акцентировал внимание на том, что ситуация на Ближнем Востоке не выдержит новой эскалации между США и Ираном.
Помимо этого, глава правительства Катара подчеркнул, что Доха нацелена на укрепление взаимодействия с Вашингтоном в оборонной сфере.
Касаясь двусторонних отношений с Вашингтоном, премьер-министр отметил, что Доха стремится "к укреплению сотрудничества в сфере обороны".
Напомним, Катар является одним из главных посредников в непрямых ирано-американских переговорах.