Трамп считает, что Иран в последние несколько дней, после выборов в Конгресс США, стал активнее наносить удары – по его мнению, причина в том, что в Тегеране видят демократов слабыми.

С победой Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США активизировались атаки Ирана, заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Как все помнят, я предсказал две вещи относительно промежуточных выборов 3 ноября. Во-первых, если победят демократы, фондовые рынки существенно упадут, что они и сделали, и, во-вторых, Исламская Республика Иран (...) станет более агрессивной в своих атаках, что также произошло"

– Дональд Трамп

Согласно его заявлению, на прошлой неделе ИРИ "запустил больше беспилотников и ракет, чем в любой другой период более чем за год". При этом все ракеты и дроны были сбиты, ущерба не зафиксировано.

Активность Ирана, отметил глава Белого дома, связана с победой демократов на промежуточных выборах в США.

"Лидеры Ирана считают демократов слабыми, неэффективными и разрушающими страну, но я этого не допущу"

– Дональд Трамп

Новый Конгресс США приступит к работе в начале января, на промежуточных выборах 3 ноября демократы обошли республиканцев – они получают большинство мест в обеих палатах Конгресса нового созыва.