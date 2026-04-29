С победой Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США активизировались атаки Ирана, заявил американский лидер Дональд Трамп.
"Как все помнят, я предсказал две вещи относительно промежуточных выборов 3 ноября. Во-первых, если победят демократы, фондовые рынки существенно упадут, что они и сделали, и, во-вторых, Исламская Республика Иран (...) станет более агрессивной в своих атаках, что также произошло"
– Дональд Трамп
Согласно его заявлению, на прошлой неделе ИРИ "запустил больше беспилотников и ракет, чем в любой другой период более чем за год". При этом все ракеты и дроны были сбиты, ущерба не зафиксировано.
Активность Ирана, отметил глава Белого дома, связана с победой демократов на промежуточных выборах в США.
"Лидеры Ирана считают демократов слабыми, неэффективными и разрушающими страну, но я этого не допущу"
– Дональд Трамп
Новый Конгресс США приступит к работе в начале января, на промежуточных выборах 3 ноября демократы обошли республиканцев – они получают большинство мест в обеих палатах Конгресса нового созыва.