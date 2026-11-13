Грозненский "Ахмат" играл сегодня в гостях с ЦСКА в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу. Все мячи в этом матче были забиты во втором тайме.

В Москве состоялась встреча 15-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и грозненским "Ахматом".

Счет открыл на 52-й минуте с пенальти полузащитник гостей Лечи Садулаев. На 63-й минуте полузащитник Георгий Мелкадзе удвоил преимущество "Ахмата". На 69-й минуте полузащитник ЦСКА Энрике Кармо сократил отставание в счете, однако на большее столичной команде не хватило времени - 2:1 в пользу "Ахмата".

На данный момент "Ахмат" с 17 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 26 очками находится на 5-м месте.

Свой следующий матч "Ахмат" проведет в Кубке России против "Краснодара". Игра состоится в Грозном 25 ноября.