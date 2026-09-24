Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назначил специалиста из России Алексея Ферапонтова своим заместителем и главой департамента ядерной энергии.

Российский специалист Алексей Ферапонтов стал заместителем генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, а также возглавил департамент ядерной энергии агентства, решение о его назначении принял сам Гросси.

Заместитель постпреда РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов рассказал, что украинская сторона попыталась оспорить этот шаг на заключительном заседании Совета управляющих, передает РИА Новости.

"Но назначение уже состоялось. Рассчитываем, что в ближайшее время Алексей Викторович (Ферапонтов - ред.) приступит к исполнению своих обязанностей"

- Роман Устинов

Напомним, ранее Гросси заявил, что Ферапонтов – профессионал, широко известный в области ядерной безопасности, в том числе физической. Глава МАГАТЭ обратил особое внимание на то, что, совершая те или иные назначения, он исходит из технического опыта и компетенций кандидатов, не обращая внимания на их гражданство или политическую позицию.

Стоит отметить, что до этого назначения Алексей Ферапонтов работал замруководителя Ростехнадзора.