Согласно производственному календарю на предстоящий год, в России будет 247 рабочих и 118 выходных дней.

В России в 2027 году ожидается 247 рабочих и 118 выходных дней, следует из производственного календаря.

Отметим, в число выходных также входят и праздничные дни.

Также жителей России ожидают в наступающем году семь коротких рабочих недель – две трехдневные и пять четырехдневных.

В частности, одна трехдневная неделя придется на февраль, а другая – на ноябрь.

Кроме того, марте, мае, июне и декабре росмтяне будут работать по четыре рабочих дня, пишет РИА Новости.