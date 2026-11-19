Правительство РФ выделило дополнительные средства на строительство и реконструкцию трассы Р-280 "Новороссия", которая свяжет Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь, соответствующее распоряжение уже подписано.

Правительство России до конца текущего 2026 года выделит на опережающее финансирование строительства и реконструкции трассы "Новороссия" до 20 млрд рублей, распоряжение уже подписано, сообщили в кабмине страны.

"До конца 2026 года на опережающее финансирование строительства и реконструкции трассы Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь будет выделено до 20 млрд рублей"

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Около четверти выделенных из резервного фонда правительства средств, а это до 5 млрд рублей, будет затрачено на строительство первого этапа обхода Мариуполя, передает ТАСС.

Уже до конца текущего года автодорога будет готова на 30%, а с учетом работ по второму этапу ее строительная готовность превысит 50%, что значительно опережает запланированные ранее сроки, - пояснили в кабмине.

Оставшиеся средства - до 10 млрд рублей – пойдут на капитальный ремонт и расширении трех участков трассы в Запорожской области, говорится в сообщении.