Никол Пашинян заявил, что Армения ищет крупные инвестиции для модернизации железных дорог и намерена привлечь других инвесторов в случае отказа РЖД от финансирования.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван нуждается в крупных инвестициях для модернизации железных дорог республики. Об этом армянский премьер сообщил журналистам.

Как уточнил глава правительства, сейчас необходимо понять, готова ли РЖД инвестировать в железнодорожную инфраструктуру Армении или республике придется искать других инвесторов.

​"Когда уважаемый генеральный директор РЖД приезжал с рабочей группой, я сказал, что нам нужны ответы на конкретные вопросы. По сути, вопрос один: готова ли РЖД инвестировать необходимые средства, чтобы вывести железную дорогу Армении на необходимый конкурентоспособный уровень? Если готова - очень хорошо, если нет - мы должны найти других инвесторов"

- Никол Пашинян

​Кроме того, премьер подчеркнул, что этот вопрос он планирует обсудить во время рабочего визита в Москву 3 декабря для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

​Напомним, 17 ноября в Ереване прошла первая встреча рабочей группы Армении и России, посвященная вопросам железнодорожного сообщения по ситуации с Южно-Кавказской железной дорогой.