Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван нуждается в крупных инвестициях для модернизации железных дорог республики. Об этом армянский премьер сообщил журналистам.
Как уточнил глава правительства, сейчас необходимо понять, готова ли РЖД инвестировать в железнодорожную инфраструктуру Армении или республике придется искать других инвесторов.
"Когда уважаемый генеральный директор РЖД приезжал с рабочей группой, я сказал, что нам нужны ответы на конкретные вопросы. По сути, вопрос один: готова ли РЖД инвестировать необходимые средства, чтобы вывести железную дорогу Армении на необходимый конкурентоспособный уровень? Если готова - очень хорошо, если нет - мы должны найти других инвесторов"
- Никол Пашинян
Кроме того, премьер подчеркнул, что этот вопрос он планирует обсудить во время рабочего визита в Москву 3 декабря для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, 17 ноября в Ереване прошла первая встреча рабочей группы Армении и России, посвященная вопросам железнодорожного сообщения по ситуации с Южно-Кавказской железной дорогой.