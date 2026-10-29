Cигнал о взрывном устройстве на борту поступил, когда самолет находился неподалеку от Антальи. Лайнер летел в этот город в Турции из Минвод.

Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Минеральные Воды – Анталья, совершил посадку в Турции после сообщении о взрывном устройстве на борту. Об этом поведал 18 ноября источник в авиадиспетчерских службах.

Он подчеркнул, что воздушное судно приземлилось в аэропорту Антальи, передает ТАСС.

По данным телеканала Haberturk, на борту лайнера находились 65 пассажиров и 4 члена экипажа. Всех их эвакуировали.

Сигнал о наличии взрывчатки на борту поступил, когда самолет находился неподалеку от Антальи.

Телеканал отмечает, что лайнер Sukhoi Superjet 100 с регистрационным номером RA-89120 приземлился в Турции с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В ближайшее время лайнер переместят на удаленную стоянку в районе грузового терминала, чтобы провести проверку. Ее выполнят специалисты по взрывчатым веществам и кинологи со служебными собаками.