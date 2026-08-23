Азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Договора о вечной дружбе между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.
Договор о вечной дружбе между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан был официально утвержден, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Отмечается, что соответствующий указ был подписан Ильхамом Алиевым.
Текст документа также опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.
Кроме того, азербайджанский лидер утвердил межправительственное соглашение "О сотрудничестве в области пенсионного обеспечения".
Напомним, документ был подписан 23 августа 2026 года в Ташкенте.