Суд в Карачаево-Черкесии вынес приговор бывшему первому вице-мэру Карачаевска Алибеку Каракетову, признав его виновным по целому ряду статей Уголовного кодекса.

Бывший первый заместитель мэра города Карачаевска (Карачаево-Черкесия) Алибек Каракетов проведет ближайшие годы в колонии, соответствующее сообщение опубликовано на сайте прокуратуры КЧР.

Дело слушалось в Карачаевском городском суде.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима"

- прокуратура республики

Кроме того, Каракетов не сможет работать на определенных постах в органах государственной власти и местного самоуправления на протяжении двух лет, пишет ТАСС.

Экс-чиновник признан виновным в преступлениях по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 292 УК РФ (организация служебного подлога), ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ (организация подделки документов, призванной скрыть другое преступление).

В ходе судебного заседания было установлено, что в 2015 году мэрия Карачаевска получила субсидию в размере более 49 млн рублей на строительство Центра культурного развития. Подсудимый, будучи и.о. градоначальника, организовал заключение муниципального контракта с коммерческой фирмой, подчинявшейся ему. После этого мужчина с помощью фиктивных документов с ложными данными о стоимости и объемах работ попытался замести следы. Бюджет Карачаевска понес ущерб на более чем 13 млн рублей.