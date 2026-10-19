Лавров созвонился с Аракчи

Главы внешнеполитических ведомств России и Исламской Республики провели разговор по телефону и обсудили пути урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, рассказали в пресс-службе МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, министры обсудили пути урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран А. Аракчи. Главы внешнеполитических ведомств обсудили пути урегулирования нынешней кризисной ситуации на Ближнем Востоке"

— МИД РФ

Уточняется, что стороны также рассмотрели актуальные вопросы не только региональной, но и двусторонней повестки.

Стороны выразили единое мнение о необходимости стабилизации ситуации в регионе, отметили в МИД.