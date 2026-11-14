РФ открыта к сотрудничеству в экономике — Мишустин

Российский премьер Михаил Мишустин заявил о том, что Москва готова взаимовыгодно сотрудничать в экономике с международными партнерами.

Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества в экономике, такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Об этом он сообщил, выступая на форуме "Сделано в России".

Глава российского кабмина заявил, что Москва не связывает экономические отношения с политикой.

"Мы всегда открыты для конструктивного диалога и взаимовыгодного экономического сотрудничества. И мы не связываем это с политикой, как нередко делают представители ряда других стран"

– Михаил Мишустин

Премьер-министр России отметил, что отечественный бизнес имеет множество предложений — от промышленной продукции до высоких технологий, включая суверенные собственные цифровые решения.

По его словам, это все может быть интересным для мирового сообщества.

Также он подчеркнул, что страна делает ставку на комплексные экспортные предложения.

В этой связи Москва открыта к технологическому партнерству.

"Мы делаем ставку на комплексные экспортные предложения, где объединяются несколько отечественных компаний, а также на совместные производства, локализацию и сервис в других странах. Мы открыты к технологическому партнерству с теми, кто готов работать с нами на равных"

— Михаил Мишустин