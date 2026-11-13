О чем будут говорить Путин, Трамп и Си, рассказали в Китае

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства раскрыла некоторые вопросы, которые будут обсуждать лидеры РФ, США и КНР в рамках встречи на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

О том, какие вопросы обсудят президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи в ходе саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) рассказали в китайском МИД.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила об этом на брифинге.

По ее словам, предстоящая встреча, которая должна состояться в китайском Шэньчжэне 19 ноября, "имеет новаторское, историческое значение".

Мао Нин отметила, что лидеры трех стран разделяют общую ответственность за реагирование на глобальные вызовы, поддержание мира и стабильности в мире.

"В нынешних условиях на плечи этих трех стран ложится важная ответственность за совместное противодействие глобальным вызовам и содействие миру и стабильности"

— Мао Нин

В этой связи Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудят поддержание мира и стратегическую стабильность, заявила она.

"В ходе нее (встречи - ред.) они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания глобального мира и укрепления стратегической стабильности в отношениях между великими державами"

— Мао Нин

Официальный представитель МИД КНР подчеркнула, что сотрудничество Москвы, Вашингтона и Пекина "отвечает интересам трех стран и всего мирового сообщества".

Такие контакты "способствуют стабилизации мировой обстановки, а также развитию диалога и сотрудничества", обозначила она.