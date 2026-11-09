Грузия не получила приглашение на Форум по расширению ЕС – МИД

Грузия не будет участвовать в министерской встрече и Форуме по расширению Евросоюза, Тбилиси не получал приглашений на соответствующем уровне.

В министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что страна не будет участвовать в Форуме по расширению Евросоюза и конференции министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе 16 ноября, в связи с тем, что приглашений на соответствующем уровне не поступило.

"Грузия не получала приглашения на соответствующем уровне для участия 16 ноября в мероприятии в Брюсселе, в том числе в министериале по вопросам связывания, соответственно, в указанной встрече представитель Грузии не примет участия"

– МИД Грузии

В грузинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Тбилиси сохраняет настрой на сотрудничество с ЕС.

"Грузия по-прежнему привержена конструктивному сотрудничеству с Европейским союзом и готова принять участие во встречах в случае приглашения на соответствующем уровне. Эта позиция известна Брюсселю"

– МИД Грузии

Грузия – кандидат в ЕС с декабря 2023 года. В настоящее время переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз приостановлены.