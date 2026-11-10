Еще два танкера подорвались в Ормузском проливе

Два танкера с нефтью, следовавшие по незаконному южному маршруту в Ормузском проливе при поддержке американской авиации, подорвались на морской мине, сообщили в Корпусе стражей исламской революции.

Два танкера, пытавшиеся пройти через Ормузский пролив, подорвались на минах – на них возникли сильные пожары, сообщила сегодня пресс-служба военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Оба танкера шли под непосредственным управлением американских офицеров и при поддержке боевой авиации армии США, однако для маневра они выбрали незаконный заминированный южный маршрут и подорвались на морских минах, говорится в сообщении, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

После взрывов на судах возникли мощные пожары, которые пылали несколько часов. На судах произошла утечка нефти, которая затронула все побережье и воды пролива.

В КСИР назвали произошедшее "иранским ответом на незаконную блокаду" пролива армией США и нарушением установленных Ираном правил прохождения водной артерии, говорится в сообщении.