Вестник Кавказа

Более 12 млн т грузов перевезли по транспортным коридорам в Азербайджане

Более 12 млн т грузов перевезли по транспортным коридорам в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В январе-сентябре 2026 года по проходящим через территорию Азербайджана транспортным коридорам было перевезено 12,8 млн грузов, сообщает Госкомстат.

За первые девять месяцев текущего года 12,8 млн грузов было перевезено по транспортным коридорам на территории Азербайджана, следует из данных Государственного комитета статистики.

Отмечается, что эти перевозки были осуществлены железнодорожным транспортом.

Также, в этот период автомобильным транспортом по этим маршрутам транспортировано 8,4 тыс т, а морским – 5,3 тыс т грузов.

Около 447 тыс т составляет объем грузов, перевезенных по транспортному коридору "Юг-Запад", по коридору "Север-Запад" – 3,8 тыс т, по коридору "Северо-Юг" – 6,8 тыс т, а также по коридору "Восток-Запад" – 14,7 тыс т, сообщает Госкомстат.

Кроме того, 7,5 тыс т было экспортировано по транспортному коридору "Европа-Кавказ-Азия".

Доля транзитных грузов в общем объеме железнодорожных перевозок составила 47%, автомобильных - 46,6%, отмечает Report.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1255 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.