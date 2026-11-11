Более 12 млн т грузов перевезли по транспортным коридорам в Азербайджане

В январе-сентябре 2026 года по проходящим через территорию Азербайджана транспортным коридорам было перевезено 12,8 млн грузов, сообщает Госкомстат.

За первые девять месяцев текущего года 12,8 млн грузов было перевезено по транспортным коридорам на территории Азербайджана, следует из данных Государственного комитета статистики.

Отмечается, что эти перевозки были осуществлены железнодорожным транспортом.

Также, в этот период автомобильным транспортом по этим маршрутам транспортировано 8,4 тыс т, а морским – 5,3 тыс т грузов.

Около 447 тыс т составляет объем грузов, перевезенных по транспортному коридору "Юг-Запад", по коридору "Север-Запад" – 3,8 тыс т, по коридору "Северо-Юг" – 6,8 тыс т, а также по коридору "Восток-Запад" – 14,7 тыс т, сообщает Госкомстат.

Кроме того, 7,5 тыс т было экспортировано по транспортному коридору "Европа-Кавказ-Азия".

Доля транзитных грузов в общем объеме железнодорожных перевозок составила 47%, автомобильных - 46,6%, отмечает Report.