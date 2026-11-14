Вестник Кавказа

Диалог глав РФ и ОАЭ укрепляет сотрудничество – Шойгу

Диалог глав РФ и ОАЭ укрепляет сотрудничество – Шойгу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Шойгу встретился с генсеком Высшего совета национальной безопасности ОАЭ, отметив важность конактов лидеров стран для укрепления отношений Москвы и Абу-Даби. Стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу провел встречу с генсеком Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Аль Шамси. Шойгу заявил, что контакты на высшем уровне способствуют укреплению диалога двух стран. 

"Российско-эмиратское взаимодействие продолжает динамично развиваться, чему в первую очередь способствует регулярное общение глав наших государств. Особый вклад в развитие двустороннего стратегического партнерства вносят контакты по линии советов безопасности. Готовы к их дальнейшему укреплению"

– Сергей Шойгу 

Отметим, что в ходе визита Шойгу в ОАЭ был подписан Меморандум о взаимопонимании между аппаратом Совета безопасности РФ и Высшим советом национальной безопасности ОАЭ. Подписание документа будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран, отметил Шойгу.

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