Диалог глав РФ и ОАЭ укрепляет сотрудничество – Шойгу

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу провел встречу с генсеком Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Аль Шамси. Шойгу заявил, что контакты на высшем уровне способствуют укреплению диалога двух стран.
"Российско-эмиратское взаимодействие продолжает динамично развиваться, чему в первую очередь способствует регулярное общение глав наших государств. Особый вклад в развитие двустороннего стратегического партнерства вносят контакты по линии советов безопасности. Готовы к их дальнейшему укреплению"
– Сергей Шойгу
Отметим, что в ходе визита Шойгу в ОАЭ был подписан Меморандум о взаимопонимании между аппаратом Совета безопасности РФ и Высшим советом национальной безопасности ОАЭ. Подписание документа будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран, отметил Шойгу.