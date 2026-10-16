Лучшие турпроекты регионов России объявят в Петербурге

Авторитетное жюри Ассоциации туроператоров России 11 декабря соберется в Санкт-Петербурге для того, чтобы объявить победителей первой национальной премии имени Сергея Корнеева.

Жюри федерального конкурса выбрало лучших из более чем 100 региональных проектов в сфере туризма, лидером которого по количеству заявок стала номинация "Новая география" – победителей первой национальной премии имени Сергея Корнеева 11 декабря назовут в Санкт-Петербурге, сообщили организаторы.

"Было рассмотрено около 100 туристических проектов из 32 регионов России - от Приморья до Калининграда, от Дагестана до Мурманска. Они оказались целой россыпью блестящих идей"

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Участники смогли попробовать свои силы в шести номинациях: новые маршруты и экскурсии, гостиничные пространства, инициативы водного туризма, знакомства с культурным наследием, продвижение территорий и новая география, которая стала самой востребованной по количеству заявок - 29 проектов, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Все номинанты очень четко ответили на вопрос, "зачем приезжать" и "кто мои туристы": они внесли огромный интеллектуальный вклад в свои большие и маленькие проекты, отметил член жюри, вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Напомним, премия учреждена в память о государственном деятеле Сергее Корнееве, который был одним из создателей российской туротрасли в ее современном формате. Премия призвана определять лучшие проекты-"локомотивы" в сфере туризма и проводится АТОР в сотрудничестве с корпорацией "Туризм.РФ".