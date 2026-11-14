Кобахидзе сообщил о встрече Зурабишвили с Галузиным

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе анонсировал встречу его спецпредставителя по вопросам урегулирования отношений с РФ Георгия Зурабишвили с замглавы МИД России Михаилом Галузиным.

Спецпредставитель грузинского премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с Россией Георгий Зурабишвили встретится с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями СМИ на пресс-конференции.

По словам Кобахидзе, встреча "состоится очень скоро", однако место проведения переговоров будет определено позднее, поскольку стороны согласовывают эти моменты.

"Она (встреча Зурабашвили и Галузина - ред.), наверное, состоится очень скоро. Когда и где пройдет – этой информацией мы с вами поделимся позже"

— Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что переговоры могут пройти " ни в Тбилиси, ни в Москве, a где-то в другом месте".

Кобахидзе подчеркнул, что представители Тбилиси и Москвы будут вести переговоры "обо всем том, что предусмотрено данным форматом".

Вместе с тем, он выразил заинтересованность грузинской стороны развивать контакты с российскими коллегами.

Напомним, ранее в МИД РФ сообщили, что Россия установила контакт с новым спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгием Зурабишвили.

В ведомстве подчеркнули, что "Москва неизменно выступает за выстраивание прагматичных и взаимовыгодных отношений с Тбилиси".

О чем Грузия хотела бы поговорить с Россией?

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что Тбилиси не терял интереса к диалогу с Москвой через спецпредставителя премьер-министра, и пауза в работе этого формата была связана лишь с кадровыми перестановками в России и Грузии.

"Анонсированный диалог Галузин-Зурабашвили будет вестись в том же самом ключе, что и действовавший в 2012-2024 годах диалог Карасин-Абашидзе. Грузии по-прежнему важно сохранять канал связи с Россией, чтобы обмениваться мнениями по вопросам обоюдного интереса. Благодаря этому в предыдущие году удалось многого добиться, в том числе хорошо выстроить двусторонние контакты в бизнес и туризме. Формат был перерван исключительно по кадровым причинам, и Тбилиси в любом случае планировал его восстановить с участием новой пары дипломатов", - прежде всего сказал он.

"У встреч Галузина с Зурабашвили сохранится та же экономическая и гуманитарная повестка дня, какая была у Карасина с Абашидзе. К сожалению, есть люди, которые до сих пор не понимают, что диалог России и Грузии не прерывался с 2008 года, когда была война – просто он принимал различные формы; эти люди утверждают, что две страны никак не соприкасаются. Есть тупиковый формат диалога – это Женевские дискуссии, которые раз за разом ни к чему не приводят, и есть действенный формат контактов через спецпредставителя премьер-министра Грузии, в котором Тбилиси прямо говорит Москве о том, по каким направлениям мы готовы сотрудничать", - продолжил Арчил Сихарулидзе.

"Благодаря этому формату были достигнуты феноменальные результаты в торговле с Россией и в увеличении туристического потока в Грузию. На ближайшей встрече, скорее всего, пойдет разговор о грузинских компаниях, против которых были введены определенные санкции за контакты с РФ – ошибочное действие со стороны Запада, нанесшее заметный удар по позициям "Грузинской мечты". Грузии важно, чтобы Россия понимала: восстановление дипломатических отношений пока что невозможно, но возможно углублять до максимума торговые отношения, это нам интересно и, что самое главное, это фактор внутренней политики, поскольку через торговлю с РФ "Грузинская мечта" доказывает, что прагматическая политика приносит ощутимые дивиденды", - подчеркнул политолог.