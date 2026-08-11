Россия нарастила показатели несырьевого экспорта на 7%

За первые девять месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт России вырос на 7% и составил $123,5 млрд, рассказали в Минпромторге.

Показатели российского несырьевого неэнергетического экспорта выросли на 7% с января по сентябрь 2026 года, заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

Об этом он сообщил в ходе выступления на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

По его словам, экспорт составил в этот период $123,5 млрд.

"Видим, что несырьевой неэнергетический экспорт составил $123,5 млрд. Это рост 7% к прошлому году"

– Роман Чекушов

Замглавы ведомства отметил, что показатели экспорта растут, несмотря на сложности, с которыми сталкиваются российские промышленники и сельхозтоваропроизводители.

Чекушов подчеркнул, эту тенденцию стоит развивать, поэтому на поддержку экспорта в рамках национального проекта в 2027 году будет выделено 80,5 млрд рублей.