Верхний Ларс собрал в очереди более 1,6 тыс большегрузов

Более 1,6 тыс большегрузов скопилось в очереди на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии. При этом движение открыто для всех видов транспорта.

На российско-грузинской границе на КПП Верхний Ларс скопилось более 1,6 тыс большегрузов. Эту информацию сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло на своей странице в социальной сети.

"Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты для движения транспорта. В электронной очереди - 938 большегрузов, еще 678 ждут на стоянках"

- Сергей Меняйло

Отмечается, что на данный момент движение открыто для всех видов транспорта. Стоит учитывать, что ситуация на этом участке границы может меняться очень быстро из-за погодных условий.

Напомним, Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, обеспечивающим транспортное и грузовое сообщение России с Грузией и Арменией.