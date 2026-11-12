ЕС ввел санкции против 49 российских банков

Брюссель расширил антироссийские рестрикции: в список санкций попали 49 российских финансовых организаций.

Евросоюз ввел санкции против 49 российских банков. В частности, в список рестрикций попали банки "Юнистрим" и "СПБ банк", сообщается в решении Совета ЕС.

"Банковский сектор является сектором экономики, обеспечивающим существенные доходы правительства России"

– Совет ЕС

Сообщается, что новые ограничения являются частью расширения санкционных списков против Москвы.

Кроме того, в "черный список" Брюсселя попала страховая компания "Баланс страхование", которая обвиняется властями ЕС в оказании услуг танкеру, связанному с экспортом российской нефти.

Напомним, что к осени этого года власти ЕС утвердили 22 пакета санкций против России.