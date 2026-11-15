Валовой внутренний продукт Грузии в прошлом году показал рост на 8,4%, что оказалось выше показателей в предварительном прогнозе.

В 2025 году рост экономики Грузии превысил прогноз на 0,9 п.п., и составил 8,4%, вместо ожидавшихся 7,5%, сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Больше всего за год вырос сектор информации и коммуникаций – плюс 28,9%, а также образование – плюс 16,8%, финансовая и страховая деятельность – плюс 15,9%, транспортировка и складирование – 10,8%, торговля – 7,5%, операции с недвижимостью – 6,5%.

Номинальный объем ВВП Грузии составил в 2025 году 108 418,1 млн лари ($39 536,6 млн). ВВП на душу населения в Грузии в прошлом году достиг 27 546,9 лари (чуть более $10 тыс).

Наибольшую долю в структуре ВВП страны заняла торговля – 14,9%. Также значительные доли пришлись на обрабатывающую промышленность, операции с недвижимостью, строительство.