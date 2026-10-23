Вестник Кавказа

Заместители глав МИД России и стран Центральной Азии обсудили План совместных действий

Вид на здание МИД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин провел беседу с коллегами из стран Центральной Азии. На ней рассматривалась реализация Плана совместных действий.

Замглавы российского МИД Михаил Галузин вместе с группой заместителей глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии обсудили реализацию Плана совместных действий, такое сообщение распространило министерство иностранных дел РФ.

"Обсуждались ход и перспективы реализации Плана совместных действий, утвержденного по итогам второго саммита "Центральная Азия - Россия", состоявшегося в Душанбе 9 октября 2025 года, а также график мероприятий в формате "ЦА5+Россия" на перспективу"

- МИД России

Мероприятие прошло в формате видеоконференции. В нем приняли участие с заместителями руководителей МИД Казахстана, Таджикистана и Туркменистана, а также глава Департамента по сотрудничеству со странами СНГ МИД Узбекистана и замдиректора Первого политического департамента МИД Кыргызстана.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечено, что переговоры прошли конструктивно, в доверительной атмосфере.

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