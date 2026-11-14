Выработка электричества удвоится в Грузии – власти

Правительство Грузии, по словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, рассчитывает в два раза увеличить объемы производимой в стране электроэнергии.

Производство электроэнергии в Грузии вырастет вдвое в течение нескольких лет, о таких планах рассказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По словам главы кабмина, энергетика входит в число ключевых приоритетов властей.

"Наша цель - увеличить генерацию электроэнергии с сегодняшних примерно 4800 мегаватт до 11 500 мегаватт"

- Ираклий Кобахидзе

Он уточнил, что такого показателя планируется достичь за десятилетие. А вот удвоение мощностей, отметил премьер, предполагается выполнить в ближайшие пять-шесть.

Прийти к такому результату, добавил Кобахидзе, позволит в том числе строительство четырех масштабных ГЭС, проект которых сейчас прорабатывается министерством экономики.