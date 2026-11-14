Кобахидзе озвучил условия для участия Грузии в мероприятиях ЕС

В понедельник власти Грузии отказались от участия в мероприятиях ЕС в Брюсселе из-за несоответствующего, по мнению Тбилиси, уровня приглашений. Республике Южного Кавказа было предложено поучаствовать на уровне посла.

Грузия будет реагировать на отношение партнеров из Европы и участвовать во встречах Евросоюза на должном уровне представительства, если получит соответствующее приглашение. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, комментируя решение грузинского руководства отказаться от участия в министерской встрече в Брюсселе по вопросам связанности и безопасности из-за несоответствующего уровня приглашений. Грузии было предложено поучаствовать в мероприятии на уровне посла, однако это не устроило ее власти.

"Там, где наша страна получит достойное приглашение, она будет представлена на должном уровне. Там, где мы увидим иное отношение, последует соответствующая реакция"

– Ираклий Кобахидзе

Он акцентировал внимание на том, что народ республики заслуживает "справедливого и здорового отношения", которого сейчас не хватает со стороны европейской бюрократии.

По словам главы грузинского правительства, тот факт, что Грузия не получила приглашение на 2-й Форум по вопросам расширения ЕС, служит еще одним доказательством того, что европейская бюрократия действует не в соответствии с объективными интересами Европы.

Он подчеркнул, что углубление отношений с Грузией должно быть одним из главных приоритетов ЕС с учетом ее стратегического значения.

"На фоне изоляции России и конфликта на Ближнем Востоке Грузия остается для Европы одними из сухопутных ворот в восточном направлении. Когда в такой ситуации искусственно создаются проблемы и препятствия для открытого и прозрачного диалога, это свидетельствует о том, что европейская бюрократия не действует в соответствии с объективными интересами Европы"

– грузинский премьер

Напомним, форум по вопросам расширения ЕС под лозунгом стартовал в Брюсселе накануне. проходит в Брюсселе 15–16 ноября. Грузия приглашения на мероприятие не получила.