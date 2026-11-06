В Азербайджане более 90% туристов высоко оценили качество услуг

Более 90% туристов, посетивших Азербайджан, высоко оценивают предоставленные им услуги. Чаще всего положительные отзывы оставляли путешественники из России, Турции и Казахстана.

В текущем году в период с января по сентябрь Азербайджан посетили 1,074 млн туристов, и более 90% из них высоко оценили предоставленные услуги. Об этом сообщает Госкомстат республики.

По данным ведомства, больше всего положительных отзывов поступило от туристов из России в количестве 304,1 тыс человек, что на 13,1% меньше прошлых показателей. Гости из Турции оставили 127,4 тыс откликов со снижением на 10,3%, а от туристов из Казахстана зафиксировано 52,7 тыс отзывов, где спад составил 7,1%.

В то же время 98,4 тыс туристов выразили недовольство качеством услуг, этот показатель снизился на 29,8%. Чаще всего нарекания касались работы такси в количестве 16,4 тыс жалоб, автобусных перевозок с показателем 16,3 тыс, а также других видов услуг от 19,4 тыс человек.

Отмечается, что за девять месяцев этого года туристы потратили в Азербайджане $1,29 млрд, из которых наибольшая часть расходов пришлась на транспорт и составила $572,3 млн.