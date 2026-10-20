Омбудсмен Азербайджана призвала мировое сообщество усилить борьбу с минами

Уполномоченный по правам человека обратила внимание международного сообщества и соответствующих организаций на усиление поддержки гуманитарного разминирования.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала мировое сообщество усилить поддержку гуманитарного разминирования.

Как сообщили в аппарате уполномоченной по правам человека, мины и неразорвавшиеся боеприпасы остаются острой угрозой для жителей Азербайджана.

Алиева обратилась к соответствующим структурам с призывом активнее заниматься проблемой минных загрязнений.

По ее словам, мины ставят под удар право людей на жизнь.

Как подчеркнула омбудсмен, мировое сообщество может помогать в обеспечении права граждан Азербайджана на безопасную жизнь.

Также минное загрязнение наносит существенный вред экологии, отмечается в обращении.

Это связано с тем, что "из‑за взрывов и долгого нахождения боеприпасов в земле происходит химическое загрязнение, страдает плодородный слой почвы и подземные воды".

Особенно эта проблема является актуальной на фоне проведения конференции COP31, такде обратила внимание Сабина Алиева.