Вестник Кавказа

Омбудсмен Азербайджана призвала мировое сообщество усилить борьбу с минами

Омбудсмен Азербайджана призвала мировое сообщество усилить борьбу с минами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уполномоченный по правам человека обратила внимание международного сообщества и соответствующих организаций на усиление поддержки гуманитарного разминирования.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала мировое сообщество усилить поддержку гуманитарного разминирования.

Как сообщили в аппарате уполномоченной по правам человека, мины и неразорвавшиеся боеприпасы остаются острой угрозой для жителей Азербайджана.

Алиева обратилась к соответствующим структурам с призывом активнее заниматься проблемой минных загрязнений.

По ее словам, мины ставят под удар право людей на жизнь.

Как подчеркнула омбудсмен, мировое сообщество может помогать в обеспечении права граждан Азербайджана на безопасную жизнь.

Также минное загрязнение наносит существенный вред экологии, отмечается в обращении.

Это связано с тем, что "из‑за взрывов и долгого нахождения боеприпасов в земле происходит химическое загрязнение, страдает плодородный слой почвы и подземные воды".

Особенно эта проблема является актуальной на фоне проведения конференции COP31, такде обратила внимание Сабина Алиева.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1180 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.